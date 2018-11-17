Beyşehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Serhat Küçük yönetimindeki 54 B 4734 plakalı otomobil ile Resul Sütçü'nün kullandığı 42 B 5160 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya kara yolunun 30. kilometresi Hüyük yol kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücülerden Küçük ile aynı otomobilde bulunan Soner Kalkan, Mahmut Mazlum ve Mikail Tuncer yaralandı.

Yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

- Beyşehir'de ev yangını

Beyşehir'de iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Çiçekler Mahallesi'nde iki katlı bir evin üst katından alevler çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeyi haber etti. Vatandaşlar evde uyuyan ev sakinlerini uyandırarak evden tahliye edildi.

Yangın Beyşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.



