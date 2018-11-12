Beyşehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Beyşehir’de, belediye tarafından Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi’ne yaptırılan çok amaçlı spor sahası, düzenlenen törenle açıldı.

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir'in yapılan hizmetlerle altın dönemi yaşadığını söyledi.

Bu hizmetler yapılırken okullarında önemli derecede bundan faydalandırıldığının altını çizen Özaltun, şunları kaydetti:

"Biz de sizlerin verdiği bu enerji ile gerek okullarımızda gerekse ilçemiz genelinde hizmetler ürettik. Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi bizim için çok önemli. Bu okuldan mezun öğrencilerimiz de çok önemli, çok iyi yerlere gidiyorlar. Bugün 41’inci çok amaçlı spor sahamızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Ben buradan okul müdürlerimize ve öğrencilerimize 41 kere maşallah diyorum. Bu sahayı iyi günlerde kullanmanızı niyaz ediyorum."

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de sporu günlük hayatın tamamına işlemiş bir etkinlik olarak gördüklerini belirterek, "Bazen zayıflamak için veya form tutmak için sabah yürüyüşü ve sporu yapıyoruz. Voleybol, futbol gibi hayatımızda birçok noktada sporla iç içeyiz. Özellikle çağımızda obezitenin çok yaygınlaştığı bir ortamda sporun önemi bir kat daha artmaktadır. Bu tesisin okulumuza kazandırılmasını sağlayan Belediye Başkanımıza teşekkür ederken, hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

- Beyşehir'de "Organ bağışı ve Türkiye'de işleyişi" konulu konferans

Beyşehir Eşrefoğlu Yurt Müdürlüğü'nde üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Beyşehir Devlet Hastanesi'nde görevli Uzm. Dr. Opr. Oğuzhan Gökalp katıldı.

Gökalp, katılımcılara organ bağışının önemi, sistemin Türkiye'de nasıl işlediği konusunda bilgiler verdi.