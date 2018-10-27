Beyşehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özaltun, mesajında, 29 Ekim 1923'te kurulan cumhuriyetin 95. yıl dömünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirterek, "Büyük önder Atatürk önderliğinde, büyük bir kurtuluş mücadelesinin ardından çok zor şartlar altında kurulan cumhuriyetimizi, sonsuza dek yaşatabilmek için her vatandaşımızın cumhuriyet değerlerini koruma ve yaşatma sorumluluğu vardır. Bu duygularla Tüm hemşehrilerimizin ve yüce milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, başta büyük önder Atatürk olmak üzere, ülkemizin kurtuluşu için canını, kanını hiçe sayarak cumhuriyetimizi kuran tüm şehit ve gazilerimizle bugüne kadar ülkemizin huzuru, birliği ve bütünlüğü için canını vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

- Işığın peşinde fotoğraf sergisi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde "Işığın Peşinde" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Fotoğraf Kulübü işbirliği ile Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen etkinlikte, fotoğrafla ilgili katılımcılara bilgi verildi.

Daha sonra Beyşehir'i anlatan fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

- Öğrencilerden sağlıklı yaşam yürüyüşü

Beyşehir ilçesinde lise öğrencileri, öğretmenleri ve velileriyle sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirdi.

Beyşehir Anadolu Lisesi bahçesinde başlayan yürüyüş, öğretmenevi, Vuslat Parkı, festival alanı, Sevgi Adası güzergahından sonra aynı noktada sona erdi.

Katılımcılar, ellerinde taşıdıkları, "Sağlık için hareket et", "Beslenme dostu okul" ve "Yürüyorum, sağlıklı yaşıyorum" dövizleriyle yürüyüş yaptı.