Beyşehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Beyşehir Gölü sahilinde serinlemek için girdiği göl sularında yüzerken boğularak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ömer Emin Eraydın, toprağa verildi.

Eraydın'ın hastane morgundan alınan cenazesi, doğum yeri olan Hüyük ilçesine bağlı Suludere Mahallesi'ne getirildi.

Eraydın'ın cenazesi, İlçe Müftüsü Abdullah Yaman tarafından kıldırılan cenaze namazını müteakip gözyaşları arasında dualarla mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Eraydın, dün ailesiyle piknik yapmak için geldiği Beyşehir Gölü Karaburun Plajı'nda serinlemek için girdiği göl sularında gözlerden kaybolmuş, yaklaşık 3,5 saat süren arama çalışmaları sonunda dalgıçlar tarafından kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede 2,5 metre derinlikte cansız bedenine ulaşılarak kıyıya çıkarılmıştı.

- Beyşehirli kadınlar için Çanakkale gezisi düzenlendi



Beyşehir Belediyesi, Avşar Mahallesi sakini kadınlara Çanakkale gezisi düzenledi.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından "Beyşehir ecdadla buluşuyor" programları kapsamında düzenlenen Çanakkale gezisine katılan mahalle sakini kadınlar ilçeye döndü.



Avşar Mahallesi Muhtarı Yasin Sümbül’ün de eşlik ettiği kültür gezisi programına mahalle sakini 52 kadın ve genç kız iştirak ederken, katılımcılar Çanakkale’de sırasıyla Kilitlibahir Kalesi, Mecidiye Tabyaları, Havuzla ile Şahin ve Soğanlı Dere şehitliklerini gezerek dua etti.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, bu tür kültürel gezi programlarının önümüzdeki günlerde de kesintisiz olarak sürdürüleceğini söyledi.

Avşar Mahallesi Muhtarı Yasin Sümbül ile geziye katılan mahalle sakini kadınlar da Beyşehir Belediye Başkanlığı’na düzenlediği bu organizasyondan dolayı teşekkür etti.

- Derbent'te besicilere küçükbaş hayvan desteği

Derbent ilçesinde besicilere küçükbaş hayvan desteğinde bulunuldu. Konya Ovası Projesi çerçevesinde, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Derbent Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile ilçede yaşayan ve geçimini bu işten kazanan besiciler için yeni bir proje hayata geçirildi.

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje ile ilçede besicilik yapanlara ücretsiz olarak küçükbaş hayvan desteğinde bulunulduğunu belirterek, "Bu proje ile ilçemizdeki hayvancılık üretiminin daha da iyi noktalara gelmesi ile birlikte yöremiz koşullarına uygun olarak yeni ırkların yetişmesine de katkı sağlanması planlanıyor." diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Uzun ise Konya Ovası Projeleri kapsamında ilçede Pirit cinsi koyunların yerini Sivas Kangal cinsi koyunların alacağını belirtti.



