Beyşehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde 26. Geleneksel Doğanbeyliler Günü etkinliği yapıldı.
Doğanbey Mahallesi'ndeki etkinlikler, toplu dua ve kabir ziyaretleriyle başladı.
Etkinlikte Beyşehir Belediyesi Mehter Takımı bir konser verirken, çeşitli yarışmalar düzenlendi.
Katılımcılara yöresel yemek ikram edildi.
Programa katılan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, bu tür mahalle buluşmalarının önemine vurgu yaptı.
Etkinliğe AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı da katıldı.
- "Diyabet Okulu" yeni mezunlarını verdi
Beyşehir ilçesinde, Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan diyabet okulunun bugüne kadar 232 mezun verdiği bildirildi.
Hastanede 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren diyabet okulunda diyabet hemşiresi Serihan Öksüz tarafından eğitimler veriliyor.
Eğitimlerde, şeker hastalarına diyabetle ilgili genel bilgiler, diyabetin oluşum mekanizması, tıbbi beslenme, diyabetle insülin dışında kan şekeri düzenleyen ilaçlar, diyabetin komplikasyonları, diyabette fiziksel aktivite, diyabetle insülin kullanma, risk grupları gibi konular anlatılıyor.
Temmuz ayı mezunlarına diplomaları Başhekim Yardımcısı Dr.Mehmet Kendir ile Sağlık Hizmetler Bakım Müdürü Gülşen Parlakkaya tarafından verildi.