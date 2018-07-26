Beyşehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Doğanbeyliler Vakfı Başkan Yardımcısı Süleyman Erol ve Doğanbeyliler İstanbul Derneği Başkanı Seyit Ali Tüz, Beyşehir Belediye başkanı Murat Özaltun'u makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özaltun, sivil toplum örgütlerinin demokratik toplumlar için çok önemli olduğunu söyledi.

Özellikle bu derneklerin düzenlediği geleneksel etkinliklerin yöre insanının birlik ve beraberliğine, kaynaşmasına çok önemli katkılar sunduğunu ifade eden Özaltun, şunları kaydetti:

"Bu tür etkinlikler sayesinde gurbette yaşayan hemşehrilerimiz, doğup büyüdükleri topraklara gelerek hem sılai rahim yapıyor, hem de eş, dost ve akrabalarıyla yeniden bir araya gelerek özlem gideriyor. Dostluklar daha iyi perçinleniyor, uzak diyarlarda yaşayan yeni kuşaklar da bu vesileyle birbirini tanıma imkanı buluyor. Dolayısıyla bu tür etkinliklere verdiğiniz desteklerden dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum."

Ziyarette dernek yöneticileri tarafından Başkan Özaltun'a teşekkür plaketi verildi.

- Leylekler Vadisi'ne yönlendirme levhası

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Leylekler Vadisi'ni ziyaret edeceklerin vadiyi daha kolay bulabilmesi için yönlendirme levhaları dikildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, Beyşehir'e bağlı Yeşildağ Mahallesi'nde bulunan ve her yıl ilkbahar mevsimiyle birlikte yüzlerce leyleğe ev sahipliği yapan Leylekler Vadisi'ne ziyaretçilerinin ulaşımının artık daha kolay olacağını belirtti.



Leylekleri havada ve yuvada görmek isteyenler için en iyi adres olarak gösterilen Leylekler Vadisi'ne kurulan canlı yayın kameralarıyla vadiyi tüm dünyaya tanıttıklarını ifade eden Özaltun, "Şimdi de ziyaretçilere ulaşım kolaylığı sağlamak için yeni bir çalışmaya imza attık. Leylekler Vadisi'ni ziyaretçilerin kolay ve rahat bulabilmesi için Yeşildağ Mahallesi girişiyle yerleşim merkezine 6 metre yüksekliğe Leylekler Vadisi yazılı iki farklı dev yönlendirme levhası yerleştirdik." ifadelerini kullandı.

- Beyşehir'de parklar güvenlik kamerasıyla denetlenecek

Konya'nın Beyşehir ilçesinde belediye tarafından çocuk oyun parklarına güvenlik kameraları yerleştiriliyor.



Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezinde bulunan çocuk oyun parklarına yüksek çözünürlükte güvenlik kamerası kurulumu uygulamasına başladıklarını söyledi.

İlk etapta Vuslat Parkı'na kameralar kurduklarını ifade eden Özaltun kısa sürede bu uygulamanın tüm parklara yayılacağını kaydetti.



