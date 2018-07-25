Beyşehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Beyşehir'de, artan hava sıcaklıklarından bunalanlar soluğu göl kıyılarında alıyor.

Vuslat Parkı kıyısındaki Beyşehir Belediyesi'nin oluşturduğu kumsal alana gelen çocuklar, kıyıda göl sularına girip yüzerek serinliyor.

Göl kıyısına gelen kimi ziyaretçiler derin olmayan kesimlerde dolaşarak ayaklarını ve vücutlarını serinletmeye çalışıyor.

- Camiler temizleniyor

Beyşehir Belediyesi, ilçe merkezi ve dış mahallelerde bulunan camilerde temizlik çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak ilçe genelinde yer alan tüm cami ve ibadethanelerde genel temizlik çalışması yaptıklarını belirtti.

Belediye olarak cami ve mescitlerin iç ve dış mekan temizliğine büyük önem verdiklerini ifade eden Özaltin, şunları kaydetti:

"Camilerimizin halıları özel makinelerle yıkanıp temizlenirken, ibadethanenin tüm müştemilatında yer alan ayakkabılıklar, kapı, duvar, ayna ve camlar da silinerek genel ve kapsamlı bir temizlik faaliyeti yürütülüyor. Yine, cami önleri ve girişleri, şadırvan ve abdest alma yerleri ile tuvaletlerin de genel temizlikleri büyük bir özenle yapılıyor. Camilerimizde temizlik mesaisinin sona ermesinin ardından ise ortama hoş bir koku bırakması için gül suyu sıkılarak faaliyet tamamlanıyor."

- Mada Adası'nda kış hazırlıkları

Beyşehir Gölü'ndeki Mada Adası'nda hayvancılık yapan çiftçiler, dubalarla saman balyaları taşıyarak kış hazırlığı yapmaya başladı.

Beyşehir Gölü'nün en büyük adası olan Isparta'nın Şarkiraağaç ilçesi sınırlarındaki Mada Adası'nda hayvancılıkla uğraşanlar, kış döneminde hayvanlarını beslemek için Yeşildağ bölgesinden dubalarla adaya saman balyası taşıyor.