Beyşehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Beyşehir Belediyesi Taşköprü Aile Çay Bahçesi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Özaltun, ilçeye yapılan hizmetlerden bahsetti.

Beyşehir’de yapılması talep edilen hizmetler konusunda her türlü isteğe açık olduklarını dile getiren Özaltun, "Hizmet verdikçe, halkımızın yüzündeki o mutluluğu görmemiz bizleri kırbaçlıyor. Beyşehir’e geçmişten günümüze hizmet veren herkese teşekkür ediyorum. Bir çok hizmeti ilçemize kazandırdık. Kazandırmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ve STK temsilcileri katıldı.





- Özaltun'un mahalle ziyaretleri



Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'un mahalle ziyaretleri sürüyor.

Başkan Özaltun, bu kapsamda ilçeye bağlı Gölyaka Mahallesini ziyaret etti.

Vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Özaltun, Gölyaka’ya Belediye olarak bir düğün salonu kazandıracaklarını söyledi.

Beyşehir Belediyesi olarak ilçe merkezine olduğu gibi bağlı dış mahallelere de hizmet için adeta seferber olduklarını dile getiren Özaltun, "Bizler sizlere gece gündüz demeden nasıl bir hizmet verebiliriz çalışması içerisindeyiz. Sizler isteyin biz yapalım." diye konuştu.