Beyşehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Beyşehir, son yıllarda karavan tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü, eşsiz doğası, yeşil dokusu, zengin tarihi ve kültürel mirası ile dikkat çeken Beyşehir'e yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisinin son dönemde arttığını söyledi.

Karavanlarıyla Türkiye’ye tatile gelen yabancı turistlerin Beyşehir’i de gezi rotalarına eklediğini ifade eden Başkan Özaltun, "Beyşehir’in dünyaca ünlü grup vaktini izlemek için göl kıyılarına gelen karavan tutkunları, gece konaklama yapıyor. Arzumuz ziyaretçilerimizin konaklama yaptıkları gün sayısını arttırmaları." diye konuştu.

Beyşehir'de turizm için her şeyin olduğunun altını çizen Özaltun, şunları kaydetti:

"Tarihi Eşrefoğlu Camisi, Eflatunpınar Hitit Kutsal Anıtı ve Havuzu, Kubadabad Sarayları, Fasıllar’daki anıtlar ve ören yeri, Karaburun Plajı, Yaka Manastır Tabiat Alanı gibi yerler önemli yerlerimiz. Beyşehir Gölü üzerindeki adalar da oldukça ilgi görüyor. Biz de belediye olarak ilçemizdeki bu turizm hareketliliğinin daha da artırılmasına yönelik tanıtım çalışmalarına büyük önem veriyoruz."

- Sanayi Sitesi çalışmaları

Beyşehir Sanayi Sitesi’nin her iki girişine belediye tarafından 2 giriş kapısı yapıldı.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak her zaman sanayi esnafının yanında olduklarını, esnaf buluşmalarında talep edilen sanayi giriş kapısı çalışmasının tamamlanarak hizmet vermeye başladığını kaydetti.

Özaltun, çalışmanın sanayi bölgesine hayırlı olması dileğinde bulundu.