Beyşehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Beyşehir Gölü’nde, yasa dışı yöntemlerle balık avı yaptığı iddia edilen 2 avcıya 10 bin 644 lira idari para cezası kesildi.



Bir ihbarı değerlendiren Beyşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı Su Ürünleri Koruma Kontrol görevlileri, jandarma ekipleriyle birlikte gölde kıyısı bulunan Hüyük ilçesine bağlı Tolca Mahallesi'ne gitti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda O.A. ve H.A'yı suçüstü yakaladı.

Şüphelilere 10 bin 644 lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler, balık avında kullanılan malzemeler ile avlanan balıklara ise el koydu.

- Devlet Hastanesi'nden ramazan mesaisi

Beyşehir Devlet Hastanesi'nde oruç tuttukları için gündüz tedavilerini yaptıramayan hastalar için bazı polikliniklerin gece 24.00'e kadar hizmet vereceği bildirildi.

Başhekim Sıtkı Küçükbuzcu, yaptığı açıklamada, vatandaşların hizmet alabilmeleri için kendi aralarında bir toplantı yaptıklarını ve bu toplantıda nasıl daha iyi hizmet verebileceklerini görüştüklerini söyledi.

Öncelikle oruç̧ tutan vatandaşların diş̧ tedavilerini yaptırmadıklarını tespit ettiklerini ifade eden Küçükbuzcu, "Gelen talepleri değerlendirerek hafta içi her gün ve cumartesi günü̈ de dahil olmak üzere 6 gün boyunca gece 24.00’e kadar diş̧ polikliniğimizi mesaiye açtık. Diş̧ tedavileri için hekimlerimiz gece 24.00’e kadar hizmet verecekler. Ayrıca dahiliye polikliniğimizi de ramazan ayı boyunca hafta içi pazartesiden perşembe gününe kadar akşam 21.00’den gece 24.00’e kadar hizmet verecek:" dedi.

.- Sinekle mücadele çalışmaları

Beyşehir Belediyesi, "Simulium" adı verilen sinek türüyle mücadele çalışmalarına hız verdi.

Beyşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, son 6-7 yıldır ilçe genelinde salgın yapan simuliumla etkin yöntemler kullanarak mücadele ettiklerini bildirdi.

Beyşehir Belediyesi olarak vatandaşların simulium ve diğer türlerden rahatsız olmaması için yoğun bir gayretin içerisinde olduklarını dile getiren Uslu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın bu konudaki rahatlığı önemli. Bu tür sinekler yolda yürüyen insanların ağzına, burnuna ve kulak gibi değişik organlarına girerek rahatsızlık verdiği için halkımız bundan tedirgin oluyordu. Bu yıl da Belediye olarak bu yönde çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Halkımızın bu konuda rahat olsun. Çünkü, yürütülen etkin mücadele çalışmaları sonuç vermeye başladı. Yapmış olduğumuz bu ilaçlamaların başka herhangi bir canlıya bir zararı söz konusu değildir."