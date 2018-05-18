Beyşehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Çetmili Kara Ali Çavuş destanının simgesi olan baba oğul anıtının Kütahya Dumlupınar Şehitliği'nde yer alan bir benzerinin Beyşehir ilçesine yapılacağını söyledi.

Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, anıtı Beyşehir ilçe merkezinde belirledikleri bir noktaya yapacaklarını ve gazilere verdikleri sözü yerine getireceklerini belirtti.

Baba oğul anıtının yapıldıktan sonra ilçenin en önemli simgelerinden birisi olacağına dikkat çeken Özaltun, Çetmili Kara Ali Çavuş ve oğlu Mehmet Onbaşı gibi tüm kahraman şehitleri saygı ve minnetle andıklarını ifade etti.

- Emlak ve çevre temizlik vergisi uyarısı

Beyşehir Belediyesince birinci taksit ödeme süresi 31 Mayıs'ta sona erecek emlak vergisi ve çevre temizlik vergisiyle ilgili uyarı yapıldı.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Emlak ve çevre temizlik vergilerinin birinci taksitlerinin 31 Mayıs günü mesai bitimine kadar ödenmesi gerektiği hatırlatıldı.

Ödemelerin belediye veznelerine yapılabildiği gibi belediyenin web sitesinden de yapılabileceği belirtildi.



