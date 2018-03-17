Beyşehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Beyşehir Gölü'nde başlayan av yasağı nedeniyle balıkçı teknelerinin motor sesleri sustu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından üreme mevsimi olması sebebiyle göldeki balık neslinin korunabilmesi için her yıl 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında uygulanan su ürünleri avlanma yasağı göldeki balıkçı teknelerinin işlerine ara vermesine neden oldu.

Beyşehir Göl, Doğa ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü'nde başlayan avlanma yasağına tüm balıkçıların uymasını istedi.

Yasağın başlaması nedeniyle balıkçı teknelerinin kıyılarındaki limanlarına çekildiğini, göl sularından ağların toplandığını ve kayıklardan av malzemeleri ile sökülen motorların evlere taşındığını ifade eden Tan, vatandaşlara da bu dönemde gölde kaçak olarak avlanan balığı satın almamaları çağrısında bulundu.

- Asfalt çalışmaları

Beyşehir Belediyesi, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçe merkezinde sıcak asfalt sezonunu başlattı.



Antalya Caddesi'nin Orman Kavşağı mevkisinde başlayan çalışmalar ilk etapta aynı güzergahta eski Belediye İş Merkezi'nin önüne kadar devam edecek.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak yol çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Elverişli hava şartlarının da çalışmaların başlamasında etkili olduğunu ifade eden Özaltun, ilçe merkezinde ve dış mahallelerde yol çalışmalarının sürdürüleceğini kaydetti.