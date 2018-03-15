Beyşehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Beyşehir'de Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü'nde öğrenim gören ve Yüksek Öğrenim ve Yurtlar Kurumu (KYK) Beyşehir Feride Akkanat Erkek Yurdu’nda kalan üniversite öğrencileri, Türk ordusunun Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na odalarındaki ışıklarla "Afrin" yazarak destek verdi.

Feride Akkanat Erkek Yurdu’nda kalan erkek öğrenciler, yurt binalarını "Afrin" yazısıyla ışıklandırdı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ile KYK Beyşehir Yurt Müdürü Mustafa Songül ve yurt çalışanları da ışıklandırmanın yapılmasının ardından öğrencilerle bir araya geldi.





- Beyşehir gölünde av yasağı başladı

Beyşehir Gölü’nde su ürünleri avlanma yasağı başladı.

Bugün başlayan av yasağı, 15 Haziran tarihine kadar üç ay boyunca devam edecek. Bu dönemde balıkçılar göle açılıp avlanma yapamayacak.

Avlanma yasağının başlaması nedeniyle Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir başkanlığında kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıda bir dizi kararlar alındı.

Alınan kararlara göre, su ürünleri av yasağı süresince göle, hiçbir surette balıkçı teknesi açılmayacak, mahallinde bulunan tüm balıkçı tekneleri kendi limanlarında toplu olarak karaya çekilecek, yasak süresi içerisinde teknelerde, göl kenarında ve adalarda ağ vs. gibi her türlü istihsal malzemesi bulundurulması yasak olup, bulunduğu takdirde görevlilerle el konularak yasal işlem yapılacak.

Yasağa uymayanlar için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, jandarma ve emniyet teşkilatı mensupları idari para cezası kesmekle yetkilendirildi.

Toplantıya, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Mehmet Şener ile Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt katıldı.