Beyşehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Beyşehir İlçe Trafik Komisyonu, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir başkanlığında toplandı.

Beyşehir Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçe merkezinin trafik sorunu masaya yatırıldı, alınacak tedbirler konuşuldu.

Otopark sorununun da gündeme geldiği toplantıda, ilçe merkezinde Yeni Devlet Hastanesi’nin hizmete girmesiyle birlikte bu yöne yoğunlaşan trafiğin akışı ve güzergahlarda alınacak tedbirler ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç ve ilçe trafik komisyonunun diğer üyeleri katıldı.





- Öğrencilerden "Zeytin Dalı" koreografisi

Beyşehir'de ilkokul öğrencileri, Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla özel bir koreografi hazırladı.

Gazi İlkokulu’nda öğrenim gören 180 öğrenci, hazırladıkları koreografi ile "Zeytin Dalı" yazıp, Türk bayrağı açtı.

Daha sonra hep birlikte dua edildi.





- Başkan Özaltun'a ziyaretler

Beyşehir Ülkü Ocakları Başkanı Altuğ Gültekin ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arıkan, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'u makamında ziyaret etti.

Başkan Özaltun, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kenti hep beraber yöneteceklerini belirtti.