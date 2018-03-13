Beyşehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Beyşehirli doğaseverler, Antalya’nın Akseki ve İbradı ilçelerinde doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi.

Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen doğa yürüyüşü etkinliğinin bu haftaki adresi Antalya’nın Akseki ve İbradı ilçeleri oldu.

Beyşehir’in yanısıra Konya merkez, Hüyük ve Seydişehir ilçelerinden de etkinliğe katılan çok sayıda doğa dostu, Akseki Sarıhacılar ve Üzümdere bölgesindeki kağnı yolunda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

4 kilometrelik parkurda gerçekleşen yürüyüşün ardından doğaseverler, bölgenin doğal güzelliklerinden Üzümdere ve Altınbeşik Mağarası ile Ormana bölgesindeki tarihi Düğmeli evlerini görme imkanı buldu.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, doğa yürüyüşü etkinliklerinin bahar mevsimi boyunca da devam edeceğini belirterek, etkinliğe gösterdikleri ilgiden dolayı doğaseverlere teşekkür etti.

- Üreticilere budama eğitimi

Beyşehir'de, meyve üreticisine uygulamalı budama eğitimi verildi.

Konya İl ve Beyşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendislerinin katılımıyla Beyşehir'e bağlı Karadiken Mahallesi'nde faaliyet gösteren meyve üreticilerine uygulamalı budama eğitimi verildi.

Eğitim çalışmaları kapsamında elma, kiraz, ayva, ceviz ağaçları ile üzüm asması budamalarının nasıl yapılacağı, uygulamalı olarak hem anlatıldı, hem de gösterildi.

Eğitime katılan üreticiler, bu tür çalışmaların devamının gelmesini beklediklerini belirtirken, budama konusunda daha önceden bilmedikleri önemli bilgiler edindiklerini kaydetti.