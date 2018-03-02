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Beyşehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Beyşehir'e bağlı Yeşildağ Mahallesi'nde bulunan Leylekler Vadisi'ndeki yuvalarına gelen iki leylek, belediyenin canlı yayın kamerasıyla izlenmeye başlandı.Ardıç ağaçlarının üzerindeki yuvalarına konan leylekler,...

02 Mart 2018 Cuma 15:45
Beyşehir'den kısa kısa
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KONYA (AA) - Beyşehir'e bağlı Yeşildağ Mahallesi'nde bulunan Leylekler Vadisi'ndeki yuvalarına gelen iki leylek, belediyenin canlı yayın kamerasıyla izlenmeye başlandı.

Ardıç ağaçlarının üzerindeki yuvalarına konan leylekler, Beyşehir Belediyesi tarafından vadiye kurulan iki kamera aracılığıyla dünyanın her yerinden internet ortamında izlenebiliyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, leyleklerin mart ayının ilk günleri ile Beyşehir'e gelmeye başladığını söyledi.

Leyleklerin ay sonuna kadar Leylekler Vadisi'ndeki yuvalarını tamamen doldurmasını beklediklerini belirten Özaltun, "Misafirlerimiz artık gelmeye başladı. Belediye olarak bu güzelliklerin dünyada herkes tarafından görülebilmesi için canlı yayın sistemi kurduk. Bu sistemi daha da geliştireceğiz. Beyşehir Belediyesinin web sitesinden şehir kameraları bölümüne girerek canlı yayın kamerasını açan herkes leyleklerimizi görebilir." dedi.

- Özaltun muhtarlarla bir araya geldi

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda, bazı mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Özaltun, yaptığı konuşmada, belediye olarak çok geniş bir alanda vatandaşlara hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmenin hızlı hizmet verebilmek ve sorunların tespiti için önemli olduğunu vurgulayan Özaltun, şunları kaydetti:

"Burada sorunları dinliyoruz. Arkadaşlarımız notlar alıyor. Biz her şeyi göremeyiz, bilemeyiz. Burada iştişare ediyoruz. Sizleri dinliyoruz. Yatırımları masaya yatırıyoruz. İstekleriniz inşallah yatırıma dönüşecek. İyi bir dönemden geçiyoruz. Geldiğimizde taşeron işçilerimiz 3 aylık maaşlarını alamıyordu. Şimdi çok şükür herkes maaşını zamanında alıyor. Yine Belediye olarak esnafa geçmişte çok miktarda borcumuz vardı. Şu anda şükürler olsun, rutin işlerimiz haricinde esnafımıza yüklü miktarda borcumuz bulunmuyor."

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