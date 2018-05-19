Beyşehir'deki seralarda ilk hasat sevinci

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, çiftçilere destek kapsamında hibe edilen seralarda ilk hasat ürünlerin toplandığı bildirildi.

Beyşehir İlçe, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Kaya, örtü altı sera sebze yetiştiriciliğini geliştirme projesi kapsamında ilçe genelinde 6 farklı mahallede kurulan seralarda incelemede bulundu.

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Başkanlığı tarafından desteklenen, KOPTEYAP 2017 yılı mali destek programı çerçevesinde İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen örtü altı seralarda ilk hasatın başladığını söyledi.

Proje kapsamında 6 farklı mahallede 12 çiftçinin hibe desteklemesinden yararlandığını belirten Kaya, "Proje kapsamında çiftçimize eğitimler de verilmektedir. Projemizi destekleyen KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını kurumumuz ve eğitime katılan çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz." dedi.



