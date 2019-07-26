Beyşehir'deki sağlık yatırımları

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, iktidara geldikleri günden bu yana sağlık alanında çok güzel hizmetlere imza attıklarını söyledi.
Milletvekili Samancı, Beyşehir'de Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ve Beyşehir Devlet Hastanesi yöneticileri ile bir araya gelerek Beyşehir'de yapılması planlanan sağlık yatırımları hakkında istişarede bulunduklarını belirtti.
Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da Beyşehir'de sunulan sağlık hizmetlerini yerinde görmek, ihtiyaçları ve sorunları yerinde tesbit etmek amacıyla değerlendirme toplantıları yaptıklarına vurgu yaparak, "Beyşehir ilçemiz sağlıkta oldukça iyi noktada. İnşallah en kısa zamanda planlamasını yaptığımız iki projenin de hayata geçirilmesiyle Beyşehir'i sağlıkta daha da güzel bir seviyeye getireceğiz. Beyşehir'e bağlı sağlık evlerinde de önemli bir çalışmanın altyapısını hazırlıyoruz. İnşallah ilçemizde bulunan tüm sağlık evleri ile alakalı çalışmanın da projesini tamamlayarak çalışmalarımızı hızlandıracağız. Ayrıca, Beyşehir Devlet Hastanesi'nin kendi rolündeki sağlık hizmetlerinin tamamını yerine getirdiğini görmenin memnuniyetini yaşarken, Konya'ya olan sevk oranlarını en aza indirebilme adına da çalışmalar yapmaktayız. Bu toplantıların ardından Milletvekilimiz Gülay Samancı hanımefendi ile bir araya gelerek, ilçeye yapılması planlanan sağlık yatırımları hakkında istişarelerde bulunduk." şeklinde konuştu.