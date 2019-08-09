Beyşehir'de zabıta bayram denetimlerini sıklaştırdı

KONYA (AA) - Beyşehir'de, zabıta ekipleri kurban bayramı öncesinde gıda satışı ve imalatı yapan işyerlerine yönelik olarak denetimlerini artırdı.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Vehbi Kuru, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde denetim ve kontrollerini yoğunlaştırdığını belirtti.

Ekiplerin bayram öncesi muhtemel halk sağlığını tehdit edecek unsurları ortadan kaldırmak amacıyla şehir merkezindeki bazı işyerlerinde denetim yaptığını belirten Kuru şöyle devam etti:

"Alışveriş merkezleri, market, bakkal, tatlı imalathaneleri ve pastane gibi gıda satışı ve imalatının yapıldığı işyerlerine yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz denetimlerde, ekiplerimiz alışveriş merkezlerinde, bakkal ve marketlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulup sunulmadığının yanısıra, yırtık ve ambalajlı ürünleri kontrol ediyor. Bayramda vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak tüketilecek bayram şekeri, tatlı, çikolata, lokum gibi ürünler denetleniyor."





