Beyşehir'de yılın annelerine evlerinde anlamlı ziyaret

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, merkez mahalle muhtarlıkları tarafından yılın annesi olarak belirlenen anneler evlerinde ziyaret edildi.



Anneler Günü nedeniyle Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Fotoğraf Kulübü işbirliğiyle bir etkinlik düzenlendi.

İlçe merkezindeki mahallelerde muhtarlıklar tarafından yılın annesi olarak belirlenen isimlere, yaşadıkları ikametlerde ev ziyaretleri gerçekleştirildi.

Mahalle muhtarlarının da eşlik ettiği ziyaretlerde fotoğraf kulübü yöneticisi kadınlar tarafından çiçek takdim edilen annelere Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır’ın anneler günü dolayısıyla selamları ve tebrik mesajları iletildi.

Anneler günü üzerine iyi dilek ve temenniler paylaşıldı, sohbetler gerçekleştirildi.

Mahallelerde yılın annesi seçilen isimler ise kendilerinin yılın annesine layık görülmesinden ve ziyaretlerden dolayı yaşadıkları memnuniyeti dile getirdiler.