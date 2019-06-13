Beyşehir'de yıl sonu sergisi açılışı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, geleneksel el sanatları yıl sonu sergisi açıldı.
Beyşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl içerisinde açılan el sanatları kursu sona erdi.
Kursun sonunda kursiyerlerin el emeği ile hazırladığı çalışmalar sergilendi.
Beyşehir Gölü Milli Parklar Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'ndeki serginin açılışında konuşan Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, insanların hayatları boyunca kendisine ihtiyaç hissettiği bilgi, beceri ve alışkanlıkları sadece okul yıllarında öğrenmesi veya kazanmasının mümkün olmadığına vurgu yaparak, yaygın eğitim kurumlarından Halk Eğitim Merkezleri'nin bu anlamda yürüttüğü faaliyet ve kursların günümüzde çok önemli olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından yıl sonu sergisinin açılışı Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ve ilçe protokolünün diğer mensupları tarafından kurdela kesilerek gerçekleştirildi.
Protokol ve davetliler daha sonra sergiyi gezerek yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında kurs öğretmenleri ve kursiyerlerden bilgi aldı.