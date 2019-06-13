Beyşehir'de yıl sonu sergisi açılışı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, geleneksel el sanatları yıl sonu sergisi açıldı.

Beyşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl içerisinde açılan el sanatları kursu sona erdi.

Kursun sonunda kursiyerlerin el emeği ile hazırladığı çalışmalar sergilendi.

Beyşehir Gölü Milli Parklar Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'ndeki serginin açılışında konuşan Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, insanların hayatları boyunca kendisine ihtiyaç hissettiği bilgi, beceri ve alışkanlıkları sadece okul yıllarında öğrenmesi veya kazanmasının mümkün olmadığına vurgu yaparak, yaygın eğitim kurumlarından Halk Eğitim Merkezleri'nin bu anlamda yürüttüğü faaliyet ve kursların günümüzde çok önemli olduğunu söyledi.

Beyşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Siper de konuşmasında, "Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki, HEM olarak yaş farkı gözetmeksizin 7'den 77'ye insanımızın eğitimi, hobi ve alışkanlıkları, istekleri doğrultusunda çok sayıda faaliyetler yapan, kurslar açan bir kurumuz. Bugün bu faaliyetlerimizin hepsini değil ama kısmi örneklerini hep beraber gezip göreceğiz. Bizim kurum olarak bir yılık karnemizin de,aynı zamanda icraatımızın da bir göstergesi olarak bu açılışını yapacağımız sergimizi gezmiş olacağız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yıl sonu sergisinin açılışı Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ve ilçe protokolünün diğer mensupları tarafından kurdela kesilerek gerçekleştirildi.

Protokol ve davetliler daha sonra sergiyi gezerek yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında kurs öğretmenleri ve kursiyerlerden bilgi aldı.







