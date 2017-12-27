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Beyşehir'de yatırımlar sürüyor

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Beyşehir ilçesindeki yatırımlarını sürdürüyor.Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesinin Beyşehir’de yeni bir sportif yatırım...

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:47
Beyşehir'de yatırımlar sürüyor
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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Beyşehir ilçesindeki yatırımlarını sürdürüyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesinin Beyşehir’de yeni bir sportif yatırım hamlesine daha imza attığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe merkezine kazandırılması planlanan 4 yeni sentetik çim sahanın yapım çalışmalarının başladığını vurgulayan Özaltun, "Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından TOKİ konutlarının bulunduğu Avşar Mahallesi’ne açık sentetik çim saha kazandırma çalışmaları başladı." dedi.

Bu kapsamda, Hamidiye Mahallesi Yeşilyurt ve Bahçelievler Mahallesi Babakovdu mevkilerinde de sentetik çim saha yapım çalışmalarının başladığını belirten Özaltun, şunları söyledi:

"Yine, Bahçelievler Mahallesinde İmam Hatip Lisesi yanında da bir sentetik çim sahanın yapılması planlanıyor. Mahalle muhtarlıkları ve sakinlerinden gelen talepler üzerine İlçe Belediyesi olarak girişimlerde bulunduğumuz Büyükşehir Belediyemizin bu talepleri dikkate alarak bu yatırımları devreye koymak üzere başlattığı çalışmalar nedeniyle büyük bir memnuniyet yaşıyoruz. Bu anlamda, ilçemizdeki sportif yatırımlara destek ve katkılarından dolayı başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek olmak üzere emeği geçen ilgili daire başkanlarımıza ve tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum."


Anahtar Kelimeler:
Beyşehir Belediye Başkanı Murat ÖzaltunKonya Büyükşehir Belediye Baaşkanı Tahir Akyürek
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