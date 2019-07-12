Beyşehir'de yaralı leylekler koruma altına alındı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, yaralı vaziyette bulunan 2 leylek koruma altına alındı.



Beyşehir'e bağlı Adaköy Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından kahvehane bahçesinde bulunan bir ayağı kesik yavru leylek, çağrılan Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere teslim edildi.

Yaralı leyleği bulan Musa Uluğ gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kahvehaneye gittiğimde bahçesinde buldum bu yavru leyleği. Oraya düşmüş ve ayağı kesik halde duruyordu. Sanıyorum elektrik tellerine takıldığından kaynaklanmış. O yüzden, buradaki Leylekler Tepesi'nde bulunan elektrik tellerinin yeraltına alınması gerekiyor. Leylekler ayrıca, burada balya iplerini getirip yuvalarına bunları sardığı için ayakları takılıp kesilebiliyor. Geçen sene de bu durumda olan üç yavru leyleği kurtarmıştık." diye konuştu.

Beyşehir Milli Parklar Şefi Mehmet Şener de, Beyşehir Gölü Milli Parkı'na komşu olan Yeşildağ ve Adaköy mahallelerinde leyleklerin ilkbahar ve yaz dönemini geçirdiğini ve burada Türkiye'nin en büyük leylek kolonilerinin bulunduğunu anımsatarak, buradaki yuvalarda kalan leylekler ile yavrularının zaman zaman çeşitli sebeplerle yaralanabildiğini söyledi.

Öte yandan, Beyşehir Esentepe Mahallesi'nde de vatandaşlar tarafından sol ayağı kopmuş olarak bulunan bir leylek yine Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.