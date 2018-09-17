Beyşehir'de Uluslararası İmam Matüridi ve Matüridilik Sempozyumu

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen ve iki gün süren Uluslararası İmam Matüridi ve Matüridilik Sempozyumu sona erdi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İmam Matüridi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından SÜ Beyşehir Anamas Konukevi'nde Matüridilik kültür ve anlayışını yansıtan literatürü tespit ve tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen "Uluslararası İmam Matüridi ve Matüridilik Literatürü" sempozyumu tamamlandı.

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Selçuklu Müftülüğü ve Beyşehir Belediyesi'nin katkılarıyla iki gün süren sempozyumda, Matüridi düşünceye ait yaklaşımlar günümüz dünyasına ışık tutacak şekilde yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından ele alındı. Sempozyumda, Matüridilik düşüncesinin, İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı, tekfircilik, radikalizm, mezhepçilik, asabiyet, istismar edilen şekliyle selefilik ve sünnilik, batıni yorumların benimsenmesi gibi sorunlara çözüm önerileri konuşuldu.

Ayrıca Matüridilik kültürünün asırlar boyu başarılı bir pratiğinin yapıldığına şahit olunan Selçuklu-Osmanlı dünyasındaki Matüridi literatürüne katkı sunan çalışmalar ile bunun yanında Arap, Fars ve Batı dillerinde Matüridi edebiyatına dair çalışmalar incelendi.





