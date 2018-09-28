Beyşehir'de trafik kontrolleri

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, emniyet kemeri takmayan ve aracıyla seyir halindeyken telefonla konuşan sürücülere trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehiriçi Trafik Büro Amirliği'ne bağlı trafik ekipleri, öğretmenevi kavşağında trafik denetimi yaptı. Denetimde 70 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 26 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmak ve kullanmaktan ceza kesildi.

Denetime tabi tutulan sürücülere söz konusu trafik kurallarına uymamaktan ceza uygulanırken, toplamda 26 araç sürücüsünü kesilen ceza miktarı 3 bin 700 liraya ulaştı.

Bu arada, denetim ve kontrollerde 3 aracın da trafikten men edildiği öğrenildi.

Beyşehir kent merkezinde benzer denetim ve kontrollerin devam edeceği belirtildi.











