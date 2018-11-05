Beyşehir'de trafik kazası: 3 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin şeker pancarı yüklü traktörün römorkuna arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Pırtık idaresindeki 42 B 9904 plakalı otomobil, Beyşehir-Seydişehir çevreyolunda bir petrol istasyonu yanında Ali Çay yönetimindeki 42 B 9603 plakalı şeker pancarı yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile eşi Sevim ve 8 yaşındaki oğlu Muhammet Emin Pırtık, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.