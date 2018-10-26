Beyşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, otomobil devrilerek karşı şeritteki otomobille çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, Mesut İncekara idaresindeki 42 DNS 65 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya karayolunun 55. kilometresinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Takla atarak devrilen ve karşı şeride geçen otomobil, Konya yönüne gitmekte olan Hacı Ali Kaya idaresindeki 34 AFF 847 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan her iki otomobilin sürücüsü kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Her iki sürücünün de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.