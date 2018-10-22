Beyşehir'de TOKİ konutlarına ulaşım kısalıyor

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde TOKİ konutlarının bulunduğu Avşar Mahallesi’nden ilçe merkezine ulaşımın kısaldığı bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Avşar Mahallesi Muhtarı Yasin Sümbül ile TOKİ konutlarının yer aldığı Avşar Mahallesi’ni Seydişehir çevre yolu üzerinden Müftü Mahallesi’ne en kısa güzergahtan bağlayacak yolda başlatılan yapım çalışmalarını inceledi, çalışma hakkında birim müdürlerinden bilgi aldı.

Avşar Mahallesi sakinlerinin yıllardır en büyük taleplerinden birinin de ilçe merkezine ulaşımı kısaltacak alternatif bir bağlantı yolu olduğunu dile getiren Özaltun, 2. etap konutlarının da devreye girmesiyle bu isteğin son dönemde daha da yoğunluk kazandığını söyledi.

Uzun zamandır gündemde olan bu güzergahın açılması için bugüne kadar DSİ 4. Bölge Müdürlüğünün burada yapacağı köprü çalışmasını beklediklerini ifade eden Özaltun, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardan beri bu yolun açılması vatandaşlarımızın talepleri arasındaydı. Biz de bu yöndeki taleplerini yerine getirebilmek için yoğun bir gayret gösterdik, çalışmalar yaptık. DSİ 4. Bölge Müdürlüğü burada bir köprü çalışması yapacaktı. Bugüne kadar hem bu köprünü yapımını hem de kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasını bekledik. Kamulaştırmayla ilgili kısım tamamlandı. DSİ’nin köprü çalışmasını da Belediye olarak üstlendikten sonra bu güzergahta çalışmalara başladık. Amacımız, 2. etap TOKİ konutlarının da devreye girmesiyle ilçe merkezinde önemli bir nüfus oranına ulaşan Avşar Mahallesi sakinlerini daha kısa güzergahtan şehir merkezine ulaştırabilmek."

