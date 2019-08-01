Beyşehir'de tarhana şenliği

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen "Uluslararası Göl Festivali" sürüyor.



Festival kapsamında Beyşehir Gölü kıyısında düzenlenen Tarhana şenliğinde, ilçenin geleneksel tarhanasının yapımı tanıtım amacıyla tüm aşamalarıyla gerçekleştirilerek gözler önüne serildi.



Göl kıyısındaki park alanında toplanan kadınlar ilçenin tarhanasını, festival kapsamında ilçeye gelen yabancı ziyaretçilere tanıtabilmek için seferber oldu.

Bu kapsamda yürütülen çalan müzik eşliğinde, şenlik havasında gerçekleştirilen yoğun mesaide, kazanlarda pişirilerek bulamaç haline getirilen tarhanalar, makinelerle şekil verildikten sonra çitler üzerinde güneş altında kurumaya bırakıldı.

Katılımcılara ve davetlilere tarhana ve kazanda pişirilen bulamacı da ikram edildi.



Şenliğe katılan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir Göl Festivali'nin kesintisiz olarak tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Beyşehir'de festival günlerinde gerçekten gece başka, gündüz daha bir başka. Beyşehir bugünlerde adeta panayır alanı gibi. İlçemizde her gün farklı bir etkinliğe imza atıyoruz." diye konuştu.



Tarhananın ilçede kış aylarında sofraların vazgeçilmez bir gıda olarak tüketildiğini aktaran Başkan Bayındır sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle açlığı ve susuzluğu yenen güzel bir gıdadır. Uzun mesafeli tok tutan, ki 1516-1517'lerde çöl, Mısır Çölü onunla geçilmiş. Yani daha doğrusu Karlıoğlu Sinan Bey'in Yavuz Sultan Selim'e tavsiyesi bu ürün olmuş, 'asker bu çölü geçerken sıkıntı yaşar mıyız?' sorusu üzerine, 'efendim benim yöremin bir malzemesi tarhanadan bol getirelim, atımız üstündeki süvarimiz Allah'ın izniyle bu çölü geçecektir.' demiştir. Bu anlamda biz bu geleneği asırlardır halen devam ettiriyoruz. Şimdi Beyşehir'in kadınları bu yapılan eylemi, tarhana düzenlemesini bir de festivalimiz bünyesinde yaparak tanıtmak istediler. Güzel bir çalışma oldu. Kendilerini tebrik ediyorum."