Beyşehir'de suları sığlaşan göl kıyılarına kuş akını

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, suları sığlaşan göl kıyılarına akın eden kuşlar ilgi çekiyor.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün bu yıl yaşanan kurak dönemle birlikte artan tarımsal sulama faaliyetleri sebebiyle suları çekilen kıyı kesimleri, kuş sürülerinin akınına uğradı.

Çeşitli türlerin uğrak alanlarından birisi haline gelen göl kıyılarında sığ sularda küçük balıklarla beslenme mücadelesi veren kuşlar, görenlerin ilgi odağı haline geliyor.

İlçe merkezindeki kıyılarda gezinti yapanlar kuşları çıplak gözle beslenirken uzun süre izleme imkanı bulabiliyor. Fotoğraf tutkunları ise artan kuş çeşitliliği nedeniyle kıyı kesimde bol bol mesai yapıyor.

Beyşehir Göl, Çevre ve Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuş cenneti olarak nitelendirilen Beyşehir Gölü'ndeki kıyılarda sığlaşan sular nedeniyle kuş çeşitliliğinin sonbahar döneminde artış gösterdiğini söyledi.

Tan, göl kıyılarında beyaz martı, bahri, balıkçıl, kara batak, sakar meke gibi türlerin yanı sıra farklı türlerin de doğaseverler tarafından çok sık görüldüğünü belirtti.