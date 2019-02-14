Beyşehir'de şişeyi getiren öğrenci pedalı çevirecek

KONYA (AA) - Beyşehir'deki Şehit Mehmet Ümütkesmez ilkokulunda düzenlenen yarışmada en fazla plastik şişeyi toplayan öğrenci ödül olarak bisiklet alacak.

Beyşehir'e bağlı Üzümlü Mahallesi’nde bulunan Şehit Mehmet Ümütkesmez ilkokulu tarafından e Twining ve sıfır atık projesi kapsamında "Şişeyi getir, pedalı çevir" konulu yarışma düzenlendi.

Okul Müdür Yardımcısı Sefer Bakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, okul olarak çevreye duyarlılık için yeni bir projeyi daha hayata geçirdiklerini söyledi.



Okulda öğrenim gören öğrencilerinin çevrelerindeki plastik şişeleri toplamaları ve yerleşim merkezinde yaşayan insanlar için de farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirmeye çalıştıkları projenin ayrıntıları hakkında bilgi veren Bakır, şunları kaydetti:



"Amacımız, plastiklerden arınmış ve korunan sağlıklı bir çevredir. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik ile Milli Eğitim Bakanlıklarımızca imzalanan protokoller gereği yürütülmekte olan sıfır atık projesine de destek vermektir. Bu etkinliğin yöremize, ilçemize, ilimize ve tüm ülkemize örnek olması amacıyla böyle bir farkındalık oluşturmayı da hedefliyoruz. Projemize katkı sağlayan öğrencilerimize, öğretmen arkadaşlarımıza, okul personelimize ve Okul Müdürümüz Nevzat Bilgiç Beye teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Temiz ve sağlıklı çevre için bir yerden başlamak lazım diyerek bir kıvılcım yaktık. Bu kıvılcımın bütün ülkemizde karşılık bulmasını diliyoruz."

Sefer Bakır, 11 Şubat'ta başlayan ve 15 Nisan 2019 tarihine kadar sürecek yarışmada, okulda en fazla plastik şişeyi toplayan öğrenciye bir bisikletin ödül olarak verileceğini, ayrıca sınıf düzeylerinde ana sınıfı,1, 2, 3 ve 4'üncü sınıfların birinci olan öğrencilerine paten, ikincilerine ise kaykay hediye edeceklerini aktardı.