Beyşehir'de sinekle mücadele çalışmaları

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte sinekle mücadele çalışmalarının hızlandığı bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, Beyşehir Belediyesine bağlı sinekle mücadele ekiplerinin hava sıcaklıklarının artması ile birlikte çalışmalarını yoğunlaştırdığını aktardı.

Beyşehir Belediyesi ekiplerinin ilçede yaşayan vatandaşların bu yıl sinek ve uçkunla ilgili herhangi bir rahatsızlık yaşamaması için çalışmalara larva dönemi olarak bilinen şubat ayından itibaren başladığını vurgulayan Özaltun, şunları kaydetti:

"Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan sinekle mücadele ekibimiz, 15 Şubat tarihinden itibaren bu konuda çalışmalara başlarken en çok sinek üreyen rögorlar, su birikintileri, çöplükler, gübrelikler, gölü besleyen kaynaklar ve gölden çıkan dereler, Beyşehir Gölü’nün kıyısındaki bataklık ve sazlık alanlarda çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Bunun yanısıra, sinek ve uçkun üremesine müsait ortamlar olan Çarşamba kanalı, yeni kanal kenarındaki su birikintileri, çamurlu alanlar, çimler, ağaç yapraklarında üreyen haşerelere karşı da etkin bir mücadele larva döneminde başlamış olup, sinekle mücadele çalışmaları hiç aksaklığa sebebiyet vermeden periyodik olarak devam etmektedir."

