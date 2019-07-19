Beyşehir'de silahla yaralama

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, bir kişi tabancayla karnından vurularak yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi.

Abdullah Şahin S. (33), yerleşim merkezi girişinde arkadaşıyla yol kenarında sohbet ettiği esnada yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.



Karnından vurularak yaralanan Şahin, kaldırıldığı Beyşehir Devletsi'nde tedavi altına alındı. Yaralının vücuduna bir kurşun isabet ettiği, kurşunun çıkarılması için ameliyata alındığı öğrenildi.

Bu arada, olayda kurşunların isabet ettiği ve arka camını parçaladığı hastane önüne getirilen bir otomobil ise jandarma tarafından incelemeye alındı.



Silahla yaralama olayının ardından boş kovanları toplayarak firar ettiği iddia edilen ismi İ.S. (50) olduğu belirlenen şüphelinin, vurduğu kişiyle akraba olduğu ve Almanya'da ikamet ettikleri, yaz tatili nedeniyle Beyşehir'e geldikleri ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürüldü.



Şüphelinin daha sonra kendiliğinden jandarmaya gelerek teslim olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

