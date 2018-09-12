Beyşehir'de sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, belediye ekipleri tarafından yürütülen sıcak asfalt çalışmalarına devam ediliyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, gerek ilçe merkezinde, gerekse dış mahallelerde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yıl başından bu yana yürütülen yolları sıcak ve soğuk asfalt ve kilitli parke taşıyla kaplama çalışmalarının durmadan sürdüğünü belirtti.

Yaz döneminde hız kazanan çalışmaların sonbahar dönemine girildiği bugünlerde de kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Özaltun, eylül ayına gelindiğinde sıcak asfalt çalışmalarının Sanayi Sitesi bölgesinde yoğunluk kazandığını aktardı.

Özellikle sanayi esnafından gelen talepler doğrultusunda sanayi sitesi bağlantı yollarında başlatılan sıcak asfalt mesaisinin sürdüğünü belirten Özaltun, şunları kaydetti:

"Sanayi sitesinde ziyaret ettiğimiz, çeşitli vesilelerle bir araya geldiğimiz esnafımızın istekleri üzerine bağlantı yollarını yeniden ele alıyoruz. Sanayi bölgesine bağlantıyı sağlayan bozulan, çukurlar oluşan güzergahlarda yeniden sıcak asfalt serimi yaparak çalışmaları yürütürken, yeni sanayileşmenin olduğu, yeni iş yerlerinin faaliyet göstermeye başladığı güzergahlardaysa yol olmasına rağmen bugüne kadar hiç asfalt görmemiş kesimleri de sıcak asfalt konforuyla tanıştırmaya başladık. Yine, yeni Devlet Hastanemize ve Esentepe, Beytepe mahallelerimize ulaşımı sağlayan trafik yoğunluğu son dönemde daha da artan Özdilek Caddesi üzerinde sıcak asfalt çalışmalarına başladık."

