Beyşehir'de sıcak asfalt çalışmaları

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, Beyşehir Belediyesi’nin ilçe merkezi ve dış mahallelerde yolları asfaltla kaplama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

4 yılda ilçe merkezi ve bağlı dış mahallelerde toplam 459 bin 698 metrekarelik sıcak ve soğuk sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştirildiğini ifade eden Özaltun, şunları kaydetti:

"Beyşehir’de yol konforu ve standartlarını, yürütülen çalışmalarla daha da yükseltiyoruz. 2017 yılında 190 bin 600 metrekarelik asfalt çalışması yapılan ilçemiz genelinde bu yıl çıtayı daha da yüksek tuttuk. Yılbaşından bu yana yollarımızda 37 bin metrekarelik bir asfalt kaplama gerçekleştirdik. Yeni asfalt ihalesi ile bu yılki hedefimiz bu rakamı 235 bin metrekare ilave ile 272 bin metrekare seviyelerine çıkarmaktır.

Konya Büyükşehir Belediyemizin ilçemiz merkezinde prestij cadde uygulamasıyla başlattığı yollarımızdaki konforu Beyşehir Belediyesi olarak biz de devam ettirme kararlılığı sergiliyoruz."

