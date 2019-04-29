Beyşehir'de seralarda domates güvesi zararlısı ile mücadele çalışmaları

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde domates üretimi yapılan seralarda, domates güvesi zararlısı ile mücadelede biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemleri uygulamalı olarak çiftçilere anlatıldı.

Konya İl ve Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan seralarda doğal denge ve insan sağlığı için biyolojik mücadele projesi kapsamında çalışmalar yürütülüyor.

Bu çerçevede, domates üretimi yapılan seralarda yapılan uygulamalı eğitim çalışmasında, üreticilere domates güvesi ile mücadelede biyolojik ve biyoteknik yöntemler aktarıldı.

Konya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Fevzi Tosun, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya ve il ve ilçe tarım teşkilatlarının teknik personellerinin de katıldığı uygulamalı eğitim çalışmasında, yaptığı konuşmada, çiftçilerin uygulamaya başlayacağı bu yöntemlerle kimyasal ilaç kullanımının önüne geçilmesi, zararlı böceğe karşı faydalı böceklerle ve feromon tuzaklarla mücadele edilerek doğa ve insan sağlığına olumlu katkılar sağlanması, sağlıklı ürünler yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Serada üretim yapan çiftçiler ise, verilen uygulamalı eğitim ve destek çalışmalarından dolayı il ve ilçe tarım ve orman teşkilatı yetkililerine teşekkür etti.