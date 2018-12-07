Beyşehir'de seminer

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde eğitim kurumlarında 2 bin 31 kişiye okulda diyabet programı kapsamında eğitim semineri verildi.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, okulda diyabet programı kapsamında bazı okullarda eğitim seminerleri düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi tarafından, Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu, Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi, Karaali İmam Hatip Ortaokulu, Huğlu Mesleki Teknik Lise, Ali Rıza Celeboğlu Ortaokulu ile Beyşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi olmak üzere 6 farklı okulda öğrenci, öğretmen ve velilerin de aralarında olduğu toplam 2 bin 31 kişiye eğitim verildiği kaydedildi.







