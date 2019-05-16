Beyşehir'de şehit yakınları iftarda buluştu

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, şehit aileleri onurlarına verilen iftar yemeğinde buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (YURTKUR) Beyşehir'deki Eşrefoğlu Öğrenci Yurdu'nda ilçede yaşayan şehit yakınları onuruna iftar yemeği verildi.

Yurt Müdürüiftar sofrasında yaptığı konuşmada, şehit ailelerine rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olan mübarek ramazan ayı vesilesiyle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Songül sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehitlik ve gazilik, yüce dinimiz ve milletimiz nezdinde en yüksek makamlardan birisidir. Çünkü şehitlik ve gazilik, mukaddes değerler uğruna verilen can ve akıtılan kan ile elde edilmekte olan iman ve inançla kazanılmaktadır. Topraklarımızın Türk yurdu olmasında Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta, güneydoğuda, 15 Temmuz'da, Fırat Kalkanı’nda, Zeytin Dalı Operasyonu sırasında önce vatan, önce bayrak diyerek canını feda eden aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz milletimizin gözünde en müstesna yerdedir. Gazilerimize ve şehitlerimizin geride bıraktığı emanetlerine sahip çıkmak, şehit ailelerimize destek olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek en ulvi görevimizdir. Devletimiz, şehit ve gazilerimizin ailelerine gereken desteği vermektedir. Bu iyileştirmeler her geçen gün artarak devam etmektedir.Bu duygularla, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum."



