Beyşehir'de şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Taşköprü Aile Çay Bahçesi'ndeki iftar programında yaptığı konuşmada, ramazanın birlik ve beraberliğin en iyi yaşandığı ay olduğunu söyledi.

Şehit aileleri ve gazilerin yaptığı fedakarlıkların her zaman takdir edildiğini aktaran Özaltun, "Şehit aileleri ve gazilerimizin her türlü problemi ile ilgilenmeye, derdi ile dertlenmeye gayret sarf ediyoruz. Bunu da büyük bir aşkla gerçekleştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de şehitlik makamının İslam dinindeki yeri ve önemine vurgu yaparak, "Devletimiz ve milletimiz daima sizin yanınızdadır. Bundan sonra da yanınızda olmaya devam edecektir." dedi.

Türkiye Harp Malülü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Rasık Can da şehit yakınları ve ailelerini iftar sofrasında ilçe protokolü ile buluşturan Beyşehir Belediyesine teşekkür etti.