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Beyşehir'de Sarıkamış Şehitleri için yürüyüş

KONYA (AA) - Beyşehir'de bir grup doğa sever, Sarıkamış harekatının 103. yıl dönümünde şehitleri anmak için Bolat Zirvesi’ne tırmandı.Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Doğa Yürüyüşleri...

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:45
Beyşehir'de Sarıkamış Şehitleri için yürüyüş
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KONYA (AA) - Beyşehir'de bir grup doğa sever, Sarıkamış harekatının 103. yıl dönümünde şehitleri anmak için Bolat Zirvesi’ne tırmandı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Doğa Yürüyüşleri Topluluğu Üzümlü ile Tepearasında kalan Bolat Zirvesi’ne tırmandı.

Yürüyüş için Teparası Mahallesi’nde bir araya gelen yürüyüşçüler, 3 kilometre mesafede ve bin 900 metre yüksekliğinde Bolat zirvesine tırmandıktan sonra zirvede, 'Sarıkamış Şehitleri Anısına' yazan pankart açarak ellerindeki Türk bayraklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, "Böyle bir anlamlı günde böyle güzel bir etkinliği gerçekleştirdikleri için derneğimize ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bende buradan Sarıkamış harekatının 103. yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Belediyemizin bu tür organizasyonlara desteği devam edecek." dedi.


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Beyşehir Doğa Yürüyüşü TopluluğuSarıkamış Harekatı 103. Yılı
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