Beyşehir'de

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’un esnafla Sabah Buluşmaları Programı devam ediyor.

Belediye Başkanı Özaltun, Vuslat Parkı’ndaki göl kenarında faaliyet gösteren bir kafenin ev sahipliğinde yapılan kahvaltılı toplantıda ilçede faaliyet gösteren esnafla biraraya geldi.

Özaltun, Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer, Beyşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Faruk Aydın, Belediye Meclis üyeleri, birim müdürleri ile AK Parti İlçe teşkilatı yöneticilerinin de katıldığı toplantıda esnafla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Buluşmalarda kendilerine anlatılan sorun ve isteklerin birebir dinleyerek gerekli notları aldıklarını aktaran Özaltun, göreve geldiği günden bu yana bu tür buluşma programlarına büyük önem verdiğini söyledi.

Bu alanda belediye olarak kanuni boşluklardan kaynaklı sıkıntılar bulunduğunu ve bunları aşmak için de çaba gösterdiklerini anlatan Özaltun, şöyle konuştu:

"Beyşehir Gölü kenarındaki sosyal alan eksikliği konularında yaşanan sorunları yürüttüğümüz çalışmalarla çözmeye çalışıyoruz. Vuslat Parkı’nın göl kıyılarında, yürüyüş ve bisiklet yolları yaparak bu konudaki beklentilere de cevap vereceğiz. Beyşehir, gölü, tarihi değerleri, muhteşem coğrafyası ve yükselen değeri ile her mevsim sürekli ziyaretçi çeken bir ilçe. Yaz aylarında ziyaretçi sayısı daha da artıyor. Ziyaretçi sayısındaki kamuoyuna yansıyan son rakamlar da Beyşehir’in geleceği için ümit verici. Amacımız, bu ziyaretçi sayımızı daha da yüksek noktalara çıkarabilmek."

