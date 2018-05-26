Beyşehir'de rastgele açılan ateş sonucu iki araç zarar gördü

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir araçtan av tüfeğiyle rastgele ateş edilmesi sonucu yolda bulunan otomobiller zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bir otomobilden havaya rastgele ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede seslerin bir av tüfeğinden çıktığını belirledi.

Can kaybı ya da yaralanın olmadığı olayda polis, sokak üzerinde 4 boş kovan tesbit etti.

Öte yandan çıkan saçmalardan iki otomobilin zarar gördüğü ve sahiplerinin de şikayetçi olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.