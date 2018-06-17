Beyşehir'de Ramazan Bayramı

KONYA (AA) - Beyşehir'de AK Parti İlçe Teşkilatınca bayramlaşma programı düzenlendi.

İlçe binasında gerçekleştirilen bayramlaşmaya AK Parti Konya milletvekili adayı Gülay Samancı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ile partililer katıldı.

Milletvekili adayı Samancı, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin önemine değindi.

Seçimlerde Beyşehirliler'in yine her zaman olduğu gibi partisine büyük bir teveccüh göstereceğine inandığını dile getiren Samancı, bu çerçevede milletvekili aday listelerinin açıklanmasıyla birlikte tam kadro olarak sahaya çıkarak vatandaşlarla buluştuklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış da tüm İslam aleminin, vatandaşların ve partililerin bayramını kutladı.











