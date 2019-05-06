KONYA (AA) - Beyşehir'de ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen "Ramazan ayı fotoğraf yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende verildi.



Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Fotoğraf Kulübü ile Türk İslam Medeniyetleri İlmi Araştırmalar ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (TÜRKAY) işbirliğiyle düzenlenen "Ramazan ayı fotoğraf yarışması"nda sonuçların açıklanmasının kazananlara ödülleri dağıtıldı.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen törende, yarışma neticesinde jüri tarafından dereceye layık görülen fotoğrafçılara ödülleri verildi.

Yarışmada, dereceye giren isimler ile sergileme kazananların eserleri de açılan fotoğraf sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Yarışmada, Ömer Faruk Kiprik’in çalışması birincilik, İbrahim Akış'ın çalışması ikincilik, Muhammed Akar’ın çalışması üçüncülük, Mehmet Soybelli'nin eseri ise jüri özel ödülüne layık görülmüştü.

