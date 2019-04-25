Beyşehir'de pedallar çocuklar için döndü

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, düzenlenen bisiklet turuna katılan bisikletseverler çocuklar için pedal çevirdi.



Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Bisiklet Topluluğu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilen Karaburun Bisiklet Turu’na Beyşehir’in yanısıra Konya’dan da ilçeye gelen bisikletseverler katıldı.



Etkinlik çerçevesinde ilçe merkezinde Vuslat Parkı’ndan itibaren pedal çevirmeye başlayan katılımcılar Antalya yolu üzerinden ilerleyerek Beyşehir Gölü kıyısındaki Karaburun plajına ulaştı.

Buradaki dinlenme ve kısa molanın ardından aynı rotadan devam ederek dönüşe geçen bisikletseverler turlarını tamamladı. Tur kapsamında bisikletçiler, 35 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.



Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, katılımcılara düzenledikleri tura gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

