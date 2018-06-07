Beyşehir'de parke taşı döşeme çalışmaları

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi tarafından son 4,5 yıllık dönemde merkez ilçe ve dış mahallelerdeki yollara döşenen kilitli parke taşı sayısının tarihi rekora ulaştığı bildirildi.

Söz konusu süreçte ilçe merkezi ve dış mahallelerdeki yollara toplam 28 milyon 410 bin adet parke taşı döşendi. Yıl sonuna kadar yol çalışmalarında toplam sayının 33 milyona ulaşması hedefleniyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2017 yılı sonu itibariyle Beyşehir’in merkez ve dış mahallelerinin yollarına toplam 18 milyon 764 bin adet kilitli parke taşı döşendiğini belirtti.

Başkan Özaltun, "2018 yılının sadece ilk 6 aylık döneminde ise adeta tarihi bir rekora imza atan ekiplerimiz tarafından yollarımıza 9 milyon 646 bin adet kilitli parke taşı döşenmiştir. Yani görev yaptığımız 4,5 yıllık sürenin sonunda yollarımıza döşediğimiz kilitli parke taşı sayısı 28 milyon 410 bin adete ulaşmıştır." diye konuştu.

"Beyşehir Belediyesi olarak yol çalışmalarında dönemimizde müthiş bir performansa imza attık." diyen Özaltun, şunları kaydetti:

"Bu başarı, ekiplerimizin üstün gayretleri ile bu noktalara kadar geldi. Gece demedik, gündüz demedik, mesai mefhumu gözetmedik. Yollarımızı daha modern ve konforlu hale getirdik. Yetersiz personel sayısına rağmen bu başarıyı sağladık. ‘Personelimiz eksik’ bahanesine sığınmadık, yol çalışmalarında performansımızı daha da artırabilmek için ihale sürecini başlatarak parke taşı alımıyla birlikte bunların yollara döşenmesi çalışmasını da yüklenici firmaya devrettik. Böylelikle Fen İşleri Müdürlüğümüzün iş yükünü de önemli ölçüde hafiflettik. Bu başlayan yeni süreçle birlikte bu yılın ilk 6 aylık döneminde kilitli parke taşı döşenmesinde ulaştığımız rakam 9 milyon 646 bin adet oldu."

