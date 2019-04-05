Beyşehir'de otizm farkındalık haftası etkinlikleri

KONYA (AA) - Beyşehir'de otizm haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

Son olarak Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürlükleri tarafından otizmli çocuklar için yüz boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Çocuk şarkılarının seslendirildiği, palyaçolar eşliğinde dans gösterilerinin yapıldığı etkinlikte, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Beyşehir KYK Yurt Müdürü Mustafa Songül, katılımlarından ve etkinliğe verdikleri destekten dolayı emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

Programa, Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Üyesi İslam Can, Kamil Akkanat Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören otizmli öğrenciler ile Otizm Okulu Müdürü Nejdet Ünaldı, Müdür Yardımcısı Mehmet Örk, yurt öğrencileri ve çalışanları katıldı.



