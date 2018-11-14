Beyşehir'de organ bağışı farkındalık etkinliği

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde anaokulu öğrencileri organ bağışının önemine dikkat çekmek ve bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Organ Bağışı Haftası dolayısıyla düzenlenen ve Şehit Ömer Halisdemir Anaokulu ile İlçe Müftülüğü’nün de destek verdiği etkinlik kapsamında bir araya gelen ana sınıfı öğrencileri organ bağışı konusunda toplumsal farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Ana sınıfı öğrencileri, kendilerine nezaret eden öğretmenleri ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi Sorumlusu Münure Koçak ile birlikte İlçe Müftülüğü’nü ziyaret etti.

Öğrenciler, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu’nun makamında ellerinde organ bağışı ile ilgili mesajlar yer alan dövizleri açtı.

Ziyarette, organ bağışının kişinin hayatta iken kendi özgür iradesiyle organlarının bir kısmını veya tamamını ölümünden sonra başka hastaların tedavisinde kullanılmak üzere vasiyet etmesi olduğu, 18 yaşını aşmış ve akli dengesi yerinde olan herkesin organ bağışında bulunabileceğine vurgu yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından da organ bağışının insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımlandığına dikkat çekildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ve organ bağışının dini açıdan da önemine dikkat çeken Müftü Çelikoğlu, yaptığı konuşmada, Kur’an-ı Kerim’deki "Kim bir kimseye hayat verirse, o sanki bütün insanlara hayat verirmişçesine sevap kazanır" ayetini hatırlatarak organ bağışının dini yönden herhangi bir sakıncasının olmadığını belirtip tüm insanları organ bağışı yapmaya çağırdı.

