Beyşehir'de okulun istinat duvarı çöktü

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir okul bahçesinin istinat duvarında kısmi göçük yaşandı.

Yaşanan göçük okul bahçesinin dışında bulunan parka da zarar verirken, olayın gece saatlerinde meydana gelmesiyle olası bir facia da yaşanmadı.

İçerişehir Mahallesi'nde bulunan Eşrefoğlu İmam Hatip Ortaokulunun bahçe istinat duvarında kısmi bir göçük olayı yaşandı.

Göçük enkazı, yanıbaşındaki Serhat Turak Parkı'na da zarar verdi.

Sabah okula geldiklerinde göçüğü gören yöneticiler, olaydan ilgilileri de haberdar etti, önlem alındı. Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü Naci Habir de göçüğün yaşandığı okulu ziyaret ederek okul idarecilerinden yaşanan olayla ilgili bilgiler aldı, incelemelerde bulundu, yürütülecek çalışmalarla ilgili tesbitler yaptı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, okul bahçesinin istinat duvarında yaşanan göçüğün gece saatlerinde meydana gelmiş olmasından dolayı herhangi bir üzücü kaza meydana gelmemiş olmasının kendileri için tek teselli kaynağı olduğunu kaydetti.