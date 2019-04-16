Beyşehir'de öğretmenlere bilgilendirme semineri

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde öğretmenler için bilgilendirme semineri düzenlendi.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi ve eTwining ekibi tarafından Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya ilçede bulunan her okuldan öğretmen katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge ve Özel Büro Sorumlusu, Proje Uzmanı Metin Yılmaz, ilçede son dönemde yürütülen ar-ge ve proje faaliyetlerinin memnuniyet verici noktalara ulaştığını söyledi.

Toplantıda, İlçe Koordinatörü Fatih Fırat ile Cengiz Çetin ise temel eTwining bilgileri, eTwining ve twinspace kullanımı, Erasmuş+programı ve web 2.0 araçlarının eğitim içeriklerinde kullanılması gibi konularda sunum yaptı.

Toplantıda, proje döngüsü ve yönetim süreçleri hakkında da bilgilendirmelerde bulunulurken, sonrasında proje oluşturma çalışmaları gerçekleştirildi.







